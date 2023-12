Release Show: 23-jähriger Herner veröffentlicht erstes Album

Herne. Der ehemalige Herbert-Gewinner Timur Bambil veröffentlicht sein erstes Album. Mit einer Release Show wird das Album im Alten Wartesaal gefeiert.

Der Herner Timur Bambil veröffentlicht sein erstes Album. Sein erstes Album trägt den Titel „i couldn’t keep my head up for the crown“ und feiert den Release am 15. Dezember. Musikalisch orientiere er sich neben seinen Pop-Ursprüngen an verschiedenen 2000er Rock-Elementen und habe somit Einflüsse von Snow Patrol, Avril Lavigne und 3 Doors Down, so der Musiker. Der Sänger ist kein Unbekannter: 2014 und 2015 gewann er den Publikumspreis beim Herner Jugendwettbewerb „Herbert“. 2020 belegte er den dritten Platz.

Das Album behandele die Hürden des Erwachsenwerdens und dem Gedanken als Kind, dass alles wieder gut werde, wenn man erst einmal erwachsen sei. Während die Artworks an Designs von Tarot-Karten erinnerten, stünden auch die Songs für verschiedene Abschnitte im Leben des Musikers, bei denen Musik ihm eine Hilfe gewesen sei, so Bambil.

“LIFE SUCKS” sei die erste Single vom Album und vereine Rock-Elemente mit gefühlvollen Lyrics über Winterdepressionen, die mit dem Anbrechen der “dunklen Jahreszeit” einhergingen. Am 16. Dezember feiert der Musiker sein Album mit einer Release Show im Alten Wartesaal im Herner Bahnhof. Tickets gibt es über eine Mail an timurbambil@gmail.com oder per Instagram-Nachricht an @timurbambil.

