Reiseveranstalter: Herne ist beste Fitnessstadt Deutschlands

Die Parkour-Anlage am Hölkeskampring ist ein sportliches Highlight in Herne, sagt der Reiseveranstalter „Fit Reisen“.

Herne. Herne ist laut der Erhebung eines Reiseveranstalters die beste Fitnessstadt in ganz Deutschland. Nach welchen Kriterien bewertet wurde.

Herne ist die beste Fitnessstadt in ganz Deutschland. Das zumindest ist das Ergebnis einer Erhebung des Reiseveranstalters „Fit Reisen“. Das Frankfurter Unternehmen ist der Frage nachgegangen, welche deutschen Städte die idealen Bedingungen für Training und Bewegung bieten. Das Ergebnis: Herne hat die Nase vorn.

Für die Auswertung seien die bei Google-Maps gelisteten Einträge für Sportplätze, Sportanlagen und Fitnessstudios in 80 deutschen Großstädten gezählt und in Relation zur Größe der Stadt gesetzt worden, heißt es weiter. Pro Bewertungskriterium habe eine Stadt bis zu 80 Zähler einheimsen können – eine Gesamtpunktzahl von 240 Zählern sei somit möglich gewesen.

„Den ersten Platz in unserem Ranking schnappt sich mit einer Gesamtpunktzahl von 228 Zählern das vom Steinkohlebergbau geprägte nordrhein-westfälische Herne“, heißt es in einer Mitteilung. In der Auswertung habe Herne vor allem mit 90 Sportanlagen und damit fast zwei Anlagen pro Kilometer gepunktet. Und auch die Herner Outdoor-Sportspots könnten sich laut „Fit Reisen“ sehen lassen: Im Sportpark Herne fänden Bewegungsfreudige einen sogenannten „Trimm-dich-Pfad“. Ein weiteres Highlight sei die Parkour-Anlage: Das Freeland 5 bestehe aus drei Zonen mit zahlreichen Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung wie beispielsweise hohen Wänden, Stangenkonstruktionen, Vierkantstahlkonstruktionen und einem begrünten Hügel für Freizeitsportlerinnen und -sportlern.

Fitnessstädte: Oberhausen landet auf Platz fünf

Neben Herne schafft es Oberhausen als einzige Stadt im Ruhrgebiet in die Top Ten des Rankings und landet auf Platz fünf mit 205 Punkten. Platz zwei geht an Erlangen, Platz drei teilen sich Heilbronn und Ludwigshafen, Platz vier geht an Offenbach am Main, Platz sechs an Kassel, Platz sieben an Regensburg und Platz 8 teilen sich Fürth und Neuss.

Das gesamte Ranking der Fitnessstädte finden Interessierte im Fit Reise-Blog: https://www.fitreisen.de/blog/das-sind-die-besten-fitness-staedte-in-deutschland/

