RB 32: Herner greift Zugbegleiterin an und schlägt Helfer

Herne. Ein Herner (29) ist in der RB 32 gegen Mitternacht ausgerastet: Er griff eine Zugbegleiterin an und schlug einen Helfer mit einer Bierflasche.

Ein Herner (29) hat in der Nacht in der RB 32 eine Zugbegleiterin angegriffen und verletzt. Einem Mitreisenden, der eingriff, schlug der Herner eine Bierflasche gegen den Kopf. Ins Krankenhaus musste aber nur der Angreifer selbst: Er verletzte sich an den Scherben.

Wie die Polizei am Sonntagabend nach Gesprächen mit Bahnmitarbeitern mitteilte, hat eine Zugbegleiterin in der RB 32 am Freitag gegen Mitternacht den Fahrschein des Herners kontrolliert. Da dieser keine ausreichende Fahrkarte vorweisen konnte, wurde er aufgefordert, den Zug am nächsten Halt zu verlassen. Mehrere Haltestellen, so berichteten die Bahnmitarbeiter weiter, habe eine andere Zugbegleiterin gemerkt, dass der Mann den Zug nicht verlassen hatte. Deshalb forderte sie ihn auf, sich auszuweisen. Als der Mann in Herne dann nicht aussteigen wollte, habe sie den Mann festhalten wollen. Darauf habe sich der Herner umgedreht und der 38-jährigen Zugbegleiterin mit der Faust gegen das Ohr geschlagen.

Herne: Zwischen Angreifer und Helfer entwickelte sich eine Rangelei

Ein 19-Jähriger und eine 17-Jährige kamen der Bahnmitarbeiterin daraufhin zur Hilfe. Zwischen dem 19-Jährigen aus Lünen und dem Herner entwickelte sich eine Rangelei. In dem Verlauf schlug der Herner dem Lüner eine Bierflasche gegen den Kopf. Da sich der 29-Jährige bei der Auseinandersetzung offensichtlich selbst an den Scherben der zerbrochenen Bierflasche verletzte, riefen die Beamten einen Rettungswagen. Dieser brachte den Herner in ein Krankenhaus.

Gegen den 29-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen ein. Die Bundespolizisten forderten außerdem die Aufnahmen der Videoüberwachung aus dem Zug an.

