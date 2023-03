In Herne sind Einsatzkräfte ausgerückt.

Blaulicht Rauch und Blaulicht in Herne: Einsatzkräfte proben Ernstfall

Herne. Rauchschwaden in Herne, Einsatzkräfte sind mit Blaulicht unterwegs. Das Ganze ist aber kein Ernstfall.

Im Herner Stadtteil Baukau sind Rauchschwaden zu sehen, außerdem Einsatzkräfte mit Blaulicht. Was an der Germanenstraße im Stadtteil Baukau am Freitagabend nach einem großen Unglück aussieht, ist nur eine Übung. Das sagt ein ASB-Sprecher zur WAZ.

Auf dem Programm stehe eine gemeinsame Übung von Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Freiwilliger Feuerwehr, so der Sprecher. Die Katastrophenschutzeinheit des ASB simuliere am Sitz ihrer Einsatzkräfte und den angrenzenden Fahrzeughallen gemeinsam mit dem Löschzug Crange-Bickern einen Wohnungsbrand mit vermissten Menschen.

Die ASB-Katastrophenschutzeinheit arbeitete Hand in Hand mit dem Löschzug Crange-Bickern. Foto: Socrates Tassos / Funke FotoServices

Dabei kämen zahlreiche Rettungsmittel sowie Fahrzeuge zum Einsatz. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte trainierten mit der Übung die gemeinsame Arbeit in echten Notfällen und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten.

