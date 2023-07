Nach Raub: Polizei in Herne schnappt Tatverdächtigen

Herne. In Herne wurde ein Frau überfallen, die gerade Geld abgehoben hatte. Zeugen konnen den Dieb beschreiben. Auffällig: seine Tattoos am Hals.

Die Polizei sucht nach einem Raub in Herne-Mitte Zeugen. Einer Frau, die vorher an einem Bankautomaten war, wurde die Handtasche gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, schlug ein 30- bis 40-jähriger Mann am Mittwoch, 19. Juli, gegen 12 Uhr an der Stammstraße zu. Die Frau hatte am Sparkassen-Automaten am Friedrich-Ebert-Platz Geld abgehoben und war dann mit dem Auto nach Hause gefahren. Als sie aus ihrem Wagen stieg, tauchte plötzlich ein Mann auf und entriss ihr die Tasche. Die Hernerin versuchte noch, sich zu wehren. Vergeblich: Dabei wurde sie leicht verletzt.

Der Dieb flüchtete mit seiner Beute. Zeugen berichten, dass der schwarz gekleidete Unbekannte mit einem dunklen Fahrrad unterwegs und schlank war. Besonderes Merkmal: Tätowierungen am Hals, auf der rechten Seite. Bei der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger (43 aus Herne) vorläufig festgenommen werden.

Zeugen: 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

