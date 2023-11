Raub in Wanne: Herner (36) wird von drei Männern angegriffen

Herne. Ein Mann aus Herne ist an Allerheiligen in der Wanner Fußgängerzone von drei Männern angesprochen und angegriffen worden. Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Raubdelikt am Mittwochmorgen, 1. November, in der Wanner Fußgängerzone sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Herner (36) gegen 7.25 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 282 von drei bislang unbekannten Männern erst angesprochen und dann angegriffen wurde. Nachdem sich die Tatverdächtigen Richtung Stadtpark entfernt hatten, bemerkte der 36-Jährige, dass seine Geldbörse fehlte, so die Polizei.

Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Einer der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben: Er ist 170 bis 180 cm groß, trug eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Kappe mit „Chicago Bulls“-Emblem. Der zweite Tatverdächtige ist 170 bis 180 cm groß und trug eine weiße Adidas-Jacke. Der dritte Mann konnte nicht beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel