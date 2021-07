Raub auf Seniorin (88) verhindert: Polizei dankt Hernerin

Herne. Couragiert und selbstverantwortlich - so lobt die Polizei eine Hernerin, die einen Raub auf eine Seniorin verhindert hatte. Das war passiert.

Dank der besonnenen Reaktion einer 32-jährigen Hernerin war im Mai in Sodingen ein Raub auf eine 88-jährige in deren Wohnung verhindert worden. Polizeipräsident Jörg Lukat ehrte Sina P. nun für ihr „couragiertes und eigenverantwortliches Verhalten“.

Der Vorfall hatte sich am Donnerstag, 6. Mai, gegen 17 Uhr auf der Uhlandstraße ereignet. Nach Angaben der Polizei klopften damals zwei Frauen so penetrant gegen die Wohnungstür der Seniorin, dass diese öffnete. Daraufhin drängte das Duo die 88-Jährige in die Wohnung und durchsuchte alle Räume.

Essenerinnen noch in der Wohnung festgenommen

Die 32-Jährige beobachtete den Vorgang minutenlang und sah mit an, wie die mutmaßlichen Täterinnen in die Wohnung eindrangen. Nachdem sie umgehend den Polizeinotruf „110“ gewählt hatte, waren zivile Polizeibeamte kurz darauf vor Ort und nahmen die beiden Essenerinnen (34 und 57) noch in der Wohnung fest. Eine Durchsuchung ergab, dass sie Schmuck bei sich trugen, den sie offenbar zuvor gestohlen hatten.

Polizeipräsident Jörg Lukat war es wichtig, der engagierten Hernerin persönlich seinen Dank und seine Anerkennung auszusprechen: „Nur weil Sie so aufmerksam und schnell reagiert haben, konnte Schlimmeres verhindert werden“, sagte er in einem persönlichen Gespräch im Bochumer Präsidium.

Hinschauen, aufeinander achten und handeln - das sei leider nicht selbstverständlich, aber sehr wichtig für die Gesellschaft. Als Dank überreichte Jörg Lukat der 32-Jährigen neben einer Urkunde auch eine Anerkennungs-Medaille des Präsidiums.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel