Herne. 2021 wies die Politik auf Raser und Parkprobleme in Herne-Süd hin. Passiert sei nichts, so Anwohner der Straße. Nun ist ein Ortstermin geplant.

2021 kam das Problem erstmals zur Sprache, nun ist es erneut Thema: Die FDP weist darauf hin, dass Anwohnerinnen und Anwohner der Constantinstraße in Herne-Süd weiterhin über Raser und Parkprobleme klagen. Kürzlich sei wegen überhöhter Geschwindigkeit sogar die Katze eines Anwohners überfahren worden. Die Stadt will nun das Gespräch mit den Betroffenen suchen.

Das kündigte Sigrid Mertens vom städtischen Fachbereich Öffentliche Ordnung in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Herne-Mitte auf Anfrage der FDP an. An dem öffentlichen Termin sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter von Verwaltung und Politik teilnehmen. Bei dieser Gelegenheit werde auch über geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation gesprochen werden, so Peter Sternemann vom Fachbereich Tiefbau und Verkehr.

Was bereits jetzt feststeht: Die von Ulrich Nierhoff (FDP) angeregte Errichtung einer Blitzanlage gegen Temposünder wird es auf der Constantinstraße nicht geben. Voraussetzung fürs Aufstellen einer solchen Anlage sei, dass es sich um eine Gefahrenstelle handele und ein entsprechender Nachweis vorliege, so Mertens. Das sei hier aber nicht der Fall.

Und auch Sternemann dämpfte die Erwartungen. Der Forderung der FDP, Pkw-Abstellmöglichkeiten von Anwohnerinnen und Anwohnern der Constantinstraße zu verbessern, werde die Stadt nicht nachkommen: „Das ist nicht unsere Aufgabe.“

Erörtert werden könnte beim Ortstermin dagegen die Einführung einer Fahrradstraße: Rolf Ahrens (Grüne) erinnerte daran, dass die Stadt in der Arbeitsgruppe Radverkehr einst selbst diesen Vorschlag unterbreitet habe. Auf einer Fahrradstraße hat der Radverkehr Vorrang, Autos sind aber nach wie vor zugelassen - so wie beispielsweise auf einem Abschnitt der Bochumer Straße.

