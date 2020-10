Randalierer beschädigt in Herne sieben Autos und ein Fahrrad

Herne. Ein Randalierer hat in Wanne-Eickel am Montag mehrere Autos und ein Fahrrad beschädigt. Die Polizei setzte bei der Festnahme Pfefferspray ein.

Erst beschädigte er mehrere Autos und ein Fahrrad, dann ging er auf die Beamten los: Ein 34-jähriger Randalierer aus Herne ist am Montagabend festgenommen worden.

Zeugen meldeten gegen 21.30 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass ein alkoholisierter Randalierer im Bereich der Landgrafenstraße in Wanne-Eickel unterwegs sei und unter anderem mit einer Bierflasche die Seitenscheibe eines Autos zerstört habe, teilt die Polizei mit. Nach aktuellem Stand beschädigte er insgesamt sieben Autos und ein Fahrrad.

Polizeibeamte trafen wenig später auf den Tatverdächtigen - einen polizeibekannten 34-Jährigen. Nachdem er sich zunächst durchaus kooperativ verhielt, wurde er plötzlich aggressiv und ging die Polizisten verbal an, so die Polizei. Anschließend machte er sich an dem Streifenwagen zu schaffen. Als die Beamten ihn daraufhin ansprachen, näherte sich der Herner ihnen in bedrohlicher Weise.

Polizisten bringen Randalierer mit Pfefferspray zu Boden

Um den Angriff abzuwehren, brachten die Beamten den 34-Jährigen mit Pfefferspray zu Boden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 02323 / 950 8510 oder -4441 zu melden.Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.