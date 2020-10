Kriminalität Räuber verfolgen 15-jähriges Opfer bis in eine Spielhalle

Herne. Ein 15-jähriger Herner ist am Samstag in der Innenstadt Opfer von zwei Räubern geworden. Sie verfolgten den Jugendlichen bis in eine Spielhalle.

Ein 15-jähriger Herner ist am Samstag, 3. Oktober, Opfer eines Raubes in der Herner Innenstadt geworden.

So spielte sich laut Polizei das Geschehen ab: Der 15-Jährige war gegen 20 Uhr alleine auf der Von-der-Heydt-Straße unterwegs, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Diese forderten ihn durch entsprechende Handzeichen auf, Geld herauszugeben. Dann rissen die beiden Männer an seiner mitgeführten Umhängetasche. Als der 15-Jährige versuchte wegzulaufen, stellten sie ihm ein Bein, sodass er zu Boden fiel. Dabei sollen beide Männer Pfefferspray in den Händen gehalten haben.

Der Herner schaffte es, aufzustehen und wegzulaufen. Er lief zur Bahnhofstraße und flüchtete in die dortige Spielhalle. Die Täter verfolgten ihn bis dorthin, ließen dann aber von ihrem Opfer ab. Aus der Spielhalle wurde die Polizei verständigt, die sofort mit der intensiven Fahndung nach den Tätern begann, jedoch ohne Erfolg.

Beschrieben werden die beiden Täter wie folgt: Erster Tatverdächtiger: circa 20-23 Jahre alt, 1,80 - 1,85 Meter groß, dunkle braune Haare. Er soll eine Kappe, eine blaue Jeansjacke und eine Corona-Schutzmaske getragen haben. Der zweite Tatverdächtige wird nahezu identisch beschrieben. Zu seiner Bekleidung liegen derzeit keine Informationen vor. Beide Täter sollen trotz eventueller ausländischer Herkunft „gutes Deutsch“ gesprochen haben.

Hinweise: 0234 909-8505 im Tagesdienst und unter 0234 909-4441 (Kriminalwache) rund um die Uhr.