Die Polizei sucht in Herne nach zwei Räubern.

Polizei Räuber erbeuten Videospiel in Herne: Polizei sucht Zeugen

Herne. Ein 23-jähriger Herner wurde am Montag Opfer eines Raubes. Die Täter erbeuteten Münzgeld und ein Videospiel. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 23-jähriger Herner ist am Montag, 6. Januar, Opfer eines Raubes geworden. Laut Polizei erbeuteten die beiden Täter Münzgeld und ein Videospiel. Gegen 13 Uhr war der 23-Jährige auf der Stöckstraße in Wanne unterwegs, als zwei Jugendliche ihn in Höhe der Josefschule (Hausnummer 113) ansprachen. Unvermittelt drückten sie ihn gegen eine Hauswand und forderten seine Wertgegenstände. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach den Räubern

Laut Polizei werden die mutmaßlichen Täter wie folgt beschrieben: Der erste Räuber stellte sich als „Osman“ vor, soll 17-18 Jahre alt und ca. 1,70 m groß sein, eine sportliche Statur, Drei-Tage-Bart und dunkle kurze Haare haben. Er trug schwarze Oberbekleidung.

Der zweite Täter soll ebenfalls 17-18 Jahre alt und ca. 1,70 m groß sein, eine sportliche Statur, Drei-Tage-Bart und dunkle kurze Haare haben. Er trug eine Brille und braune Oberbekleidung. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323/950 8510 oder -4441 um Hinweise.