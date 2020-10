Räuber entreißt Seniorin in Wanne-Mitte ihre Handtasche

Herne. Die Herner Polizei sucht einen Räuber, der einer 78-jährigen Seniorin die Handtasche entrissen hat. Die Tat geschah in Wanne-Mitte.

Die Polizei sucht einen Mann, der am Freitag. 2. Oktober, einer Seniorin (78) aus Kamp-Lintfort in Wanne-Mitte die Handtasche entrissen hat.

Die Polizei schildert die Tat wie folgt: Gegen 13.05 Uhr war die 78-Jährige gerade im Begriff, in den Wagen ihres Mannes an der Overhofstraße/Hauptstraße in Wanne einzusteigen, als sich von hinten ein Mann näherte und ihr die Handtasche aus der Hand riss. Dieser lief anschließend davon. Der 83-jährige Fahrer nahm mit seinem Pkw die Verfolgung über die Stöckstraße, die Gerichtsstraße und weiter zum Bahnhofsvorplatz am Buschmannshof auf. Dort verlor er den Räuber schließlich aus den Augen.

Der Flüchtige wird von dem Ehepaar so beschrieben: männlich, circa 20 Jahre alt. Er hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare, die an den Seiten kürzer geschnitten waren. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose.

Hinweise: 0234 909-8505 im Tagesdienst und unter 0234 909-4441 (Kriminalwache) rund um die Uhr.