Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Herne.

Polizei Radfahrer und Sohn (6) bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Herne haben sich Vater und Sohn schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwerer Unfall in Herne-Börnig: Als ein Lastwagen einem 30-jährigen Radfahrer aus Herne und seinem Sohn (6) gefährlich nahe kam, sind diese gestürzt und haben dabei schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer oder die Fahrerin des weißen Lkw.

Der Unfall hat sich am Dienstagmittag, 18. August, gegen 12.45 Uhr auf der Castroper Straße ereignet. Der 30-Jährige hatte laut Polizei gerade seinen Sohn von der Schule abgeholt - der Sechsjährige saß mit auf dem Fahrrad - und war in Richtung Horsthauser Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 78 fuhr plötzlich ein Lastwagen aus einer Einfahrt vor ihm auf die Straße und schnitt dem Radfahrer damit den Weg ab.

Polizei sucht nach Zeugen

Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicher Weise nicht, dennoch stürzten Vater und Sohn auf die Straße und zogen sich schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Es handelte sich nach Zeugenaussagen um einen weißen 7,5-Tonner.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) bitten unter der Telefonnummer 0234/909-5206 um Zeugenhinweise.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.