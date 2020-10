Ein Radfahrer hat in Herne mehrfach gegen eine Autotür geschlagen.

Polizei Radfahrer rastet in Herne aus und schlägt gegen Autotür

Herne. In Herne hat ein Radfahrer mehrfach gegen das Auto einer 25-Jährigen geschlagen und hat sie angeschrien. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht nach einer Nötigung im Straßenverkehr am Sonntag, 11. Oktober, im Bereich der Kastanienallee in Wanne-Eickel einen beteiligten Radfahrer und weitere Zeugen. Eine 25-jährige Hernerin war laut Polizei mit ihrem Auto gegen 17.30 Uhr auf der Kastanienallee in Richtung Landgrafenstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 21 kam es nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei beinahe zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer und einer Radfahrerin.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Nach Zeugenangaben schrie der unbekannte Mann die Autofahrerin daraufhin an und schlug mehrfach gegen das Auto, ehe er zusammen mit der Radfahrerin weiterfuhr. Der unbekannte Mann ist etwa 60 bis 65 Jahre alt, hat kurze, graue Haare, war dunkel gekleidet und mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Seine Begleiterin ist blond, trug eine braune Jacke und eine dunkle Hose und fuhr auf einem weißen Fahrrad. Das Verkehrskommissariat sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-5206 (-3721 außerhalb der Geschäftszeit).

