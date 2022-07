Radfahrer ohne Helm flüchtet nach Verkehrsunfall in Herne

Herne. In Herne hat ein Radfahrer einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Er beschädigte ein Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

In Herne hat ein Fahrradfahrer am Mittwochabend, 13. Juli, einen Verkehrsunfall in Herne-Crange verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 21 Uhr befuhr ein Mann laut Polizei auf einem grünen Mountainbike die Heerstraße in Richtung Cranger Straße. In Höhe der Hausnummer 86 kollidierte der Radfahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto und beschädigte dieses. Er setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, so die Polizei.

Blaulicht in Herne – lesen Sie auch:

Der Fahrer des auffällig knallgrünen Mountainbikes mit breitem Lenker wird wie folgt beschrieben: männlich, dunkelblonde Haare (trug keinen Helm), dunkel gekleidet mit T-Shirt, trug zur Tatzeit einen Rucksack. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat zur Bürodienstzeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen oder die Zentrale unter der Rufnummer 0234/909-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel