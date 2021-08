Radarkontrolle: 18-Jähriger rast mit 110 km/h durch Herne

Der Polizei ist ein Raser ins Netz gegangen: Der 18-Jährige wurde mit 110 km/h in Herne geblitzt. (Symbolbild)

Mit 110 Stundenkilometern ist ein 18-jähriger Bochumer auf der Dorstener Straße in Herne geblitzt worden. Erlaubt waren dort 50 km/h.

Mit über 60 Stundenkilometern zu viel ist ein 18-jähriger Bochumer am Donnerstagabend, 5. August, über die Dorstener Straße in Herne gerast. Wo 50 km/h erlaubt waren, fuhr er 110 km/h – und wurde von einer Radaranlage der Polizei geblitzt.

Polizei blitzt auch in der kommenden Woche wieder in Herne

Die Polizei weist darauf hin, dass solche Geschwindigkeiten lebensgefährlich sein können und zu schnelles Fahren weiterhin zu den Hauptunfallursachen zählt. Deshalb gibt es auch in der kommenden Woche vom 9. bis 15. August wieder Radarkontrollen in Herne: in Wanne (Montag), Crange (Dienstag), Herne-Mitte (Mittwoch.), Holsterhausen (Donnerstag) und Horsthausen (Freitag).

