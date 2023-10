Quartiersanalyse: Eickel wird unter die Lupe genommen

Herne. In einer Quartiersanalyse sollen Informationen über Eickel gesammelt und anschließend ausgewertet werden. So können Bürger mitmachen.

Im März haben die Fraktionen von SPD und CDU in Eickel die Verwaltung aufgefordert, sich mit dem Bereich Eickel-Kern und insbesondere dem Eickeler Markt zu befassen. Die Stadt schlug daraufhin vor, eine Quartiersanalyse – so wie im Feldherrenviertel – zu erstellen. Der Fokus dieser Analyse soll insbesondere auf die Plätze und öffentliche Räume im Gebiet, den zentralen Versorgungsbereich Eickel sowie die laufenden Planungen im Umfeld gelegt werden. Im zweiten Schritt soll dann 2024 eine konkrete Auseinandersetzung mit der Platzgestaltung des Eickeler Markts erfolgen.

Seit 2013 ist die Verwaltung damit beauftragt, punktuelle Quartiersanalysen/ -konzepte zu erstellen. Die Analysen und Konzepte verfolgten einen integrierten Ansatz, heißt es in einer Vorlage der Stadt. Auf Grundlage einer umfassenden Bestandsaufnahme werde eine „SWOT-Analyse“ (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) erarbeitet. Diese wiederum sei Grundlage für konzeptionelle Aussagen in verschiedenen Handlungsfeldern.

Anwohnerinnen und Anwohner können online an der Befragung teilnehmen

Die Befragung der Bevölkerung in Eickel hat nun begonnnen – erstmals in einem neuen Format online. Die Teilnahme richte sich an Menschen aus dem Quartier und darüber hinaus. Über diesen Link (www.herne.de/qa) besteht bis zum 12. November die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen.

Der Bereich des Ortsteilzentrums sei so abgegrenzt worden, dass neben dem zentralen Versorgungsbereich und den zentralen öffentlichen Plätzen auch die prägenden Infrastruktureinrichtungen enthalten seien und der Raum zugleich statistisch gut auswertbar sei. Im etwa 75 Hektar großen Gebiet leben laut Stadt circa 4300 Menschen.

