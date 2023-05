Public Viewing zur Krönung von Charles im Queen’s Pub Herne

Herne. Die Krönung von Charles III steht kurz bevor und der Herner Queen’s Pub überträgt live. Warum der große Andrang aber wohl ausbleiben wird.

Der Queen’s Pub in Herne überträgt die Krönung von Charles III am Samstag ab 12 Uhr live. Royalinteressierte, die gerne mit Gleichgesinnten die Krönung ansehen möchten, dürfen das feierliche Ereignis in der Kneipe an der Bebelstraße auch gleich begießen.

Ob die Krönung viele seiner Gäste interessiere? „Nein“, gibt Wirt Michael Dressler, der die Kneipe seit zehn Jahren führt, ehrlich zu. Niemand habe ihn bisher auf die die Übertragung der Krönung angesprochen. „Aber meine Stammgäste werden da sein – so oder so.“ Auch um 12 Uhr mittags habe er bereits genug Gäste. Leer werde der Pub zur Krönung nicht sein.

Queen’s Pub: Trotz Charles’ Krönung keine Umbenennung

Trotzdem habe er sich ein kleines Special zur Feier der Krönung einfallen lassen, sagt Dressler. Wer einen Gutschein für 100 Euro erwerbe, spare 20 Euro „Krönungsgeld“. Der Gast könne also für 120 Euro im Pub konsumieren.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Der Name „Queen’s Pub“ entstand vor 44 Jahren. Da die Räumlichkeit damals sehr dunkel war, gab es schnell die Assoziation zu einem Pub. Somit war der Name geboren. Charles löst Elizabeth ab, doch von einer Umbenennung des Pubs ist der Wirt nicht überzeugt. Solange er am Zapfhahn stehe, bleibe die Kneipe erstmal so, wie sie ist.

Außer der Tatsache, dass seine Tochter in England lebe, hat Michael Dressler sonst keinerlei Bezug zum Königshaus und nach Großbritannien. Als die Queen starb, habe er aber für seine Gäste eine Runde ausgegeben. Wer sich in der Eckkneipe umguckt, wird allerdings Spuren des Könighauses finden. Direkt neben der Theke hängen gerahmte Fotos von Elizabeth II. Auch William und Kate grüßen in die Menge.

Der Queen’s Pub, Bebelstraße 4, öffnet am Samstag ab 11 Uhr. (mav)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel