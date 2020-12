Herne/Bochum. Eine psychisch kranke Frau aus Herne provoziert bei Wutanfällen in Herner Kanzleien und Praxen Ekel und Angst. Jetzt muss sie in die Psychiatrie.

Eine wahnhaft kranke Frau (33) aus Herne ist am Donnerstag am Bochumer Landgericht in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Anlass für die Anordnung der auf unbestimmte Zeit angelegten Maßregel war unter anderem eine Serie von Ekel erregenden Glaswurfattacken in mehreren Herner Anwalts- und Zahnarztpraxen.

Richter Dr. Thorsten Fülber sprach beim Urteil von „tiefsitzenden Ekelgefühlen“ und „Bildern der Verwüstung“, die die psychisch kranke Hernerin bei ihren wahnhaften Wut-Streifzügen durch Herne hinterlassen habe. In mehreren Rechtsanwaltskanzleien in der Innenstadt hatte die 33-Jährige zwischen November 2019 und April 2020 teils wie von Sinnen randaliert, Sicherheitstüren zerstört, Blumenkübel umgestoßen und Akten durch die Gegend geworfen.

Urin im Gurkenglas

Eine außen gelegene Gegensprechanlage war von der Frau mit Fäkalien beschmiert worden. Gleich mehrfach war die Beschuldigte zudem in den Kanzleien jeweils mit einem randvoll mit Urin gefüllten Gurkenglas aufgetaucht, hatte mal Mitarbeiterinnen mit dem Inhalt übergossen, mal das Glas als Wurfgeschoss in Richtung der Empfangstheken geschleudert und dabei Mitarbeiterinnen mit Urin besudelt.

Auch in einer Zahnarztpraxis an der Bochumer Straße, in der sich die Hernerin vor Jahren vergeblich um eine Ausbildung beworben hatte, hatte sich eine solche Ekel-Szene abgespielt. Eine Rechtsanwältin wurde von der 33-Jährigen zudem durch Tritte und einen Faustschlag angegriffen, eine Mitarbeiterin im Marienhospital von ihr sogar regelrecht zusammengeschlagen. „Die Opfer litten unter erheblichen Schmerzen“, hieß es in der Urteilsbegründung. Um der Beschuldigten im Stadtbild nicht mehr zu begegnen, soll ein Herner Anwalt sogar extra seinen Stamm-Supermarkt gewechselt haben.

Die Beschuldigte, die vor Gericht alles zugegeben und zudem bei den Opfern entschuldigt hatte, bringt es auf 39 Eintragungen im Strafregister. Seit 2015 waren zahlreiche Straftaten mit Blick auf eine bei ihr nach Aktenlage angenommene absolute Schuldunfähigkeit stets eingestellt worden. „Das hat sie wohl als eine Art Freifahrtschein verstanden“, so Richter Thorsten Fülber.

Die 1. Strafkammer stufte die wahnhaft kranke, aber bisher jede Medikation ablehnende Hernerin am Ende als vermindert schuldfähig – und ohne jeden Zweifel als unberechenbar ein. „Solange keine nachhaltige Behandlung der Beschuldigten erfolgt, besteht die sehr wahrscheinliche Gefahr weiterer Körperverletzungsdelikte durch Wurfgeschosse“, hieß es. Die gleichzeitig zu der Psychiatrie-Einweisung im Urteil verhängte Haftstrafe von zweieinhalb Jahren kommt nur dann zum Tragen, wenn die Ärzte die Frau vor Ablauf der Haftstrafenzeit als geheilt einstufen würden.