Protest: Herner Gewerkschafter mobilisieren für Großdemo

Herne. Herner Gewerkschafter mobilisieren für eine Großdemonstration gegen die Krisenpolitik der Ampelregierung. Wo und wann protestiert wird.

Herner Gewerkschafter rufen zur Teilnahme an einer Großdemonstration auf: Die Verdi-Betriebsgruppe der Stadt Herne beteiligt sich am 22. Oktober vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf am Protest gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung. Hernerinnen und Herner seien besonders von Inflation und steigenden Energiepreisen betroffen, heißt es.

„Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis will den immer lauter werdenden Protest gegen die mangelhaften Reaktionen der Bundesregierung auf die aktuelle Inflation und Energiekrise auf die Straße bringen“, berichtet die Verdi-Betriebsgruppe der Herner Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Zu der Großdemonstration am 22. Oktober riefen unter anderem Verdi NRW, der Paritätische Wohlfahrtsverband, Campact, der BUND und weitere Verbände und Gruppen auf.

Verdi: In Herne ist die Situation besonders ernst

Inflation und steigende Energiepreise verursachten massive Einschnitte in das Leben vieler Tausender Menschen in Herne, erklärt die Verdi-Betriebsgruppe. Das kürzlich beschlossene dritte Entlastungspaket der Bundesregierung reiche nicht aus. Zudem fehle den beschlossenen Maßnahmen die soziale Balance. Für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen, für Rentnerinnen und Rentner, Auszubildende, Studierende und Arbeitslose sei das tägliche Leben schon jetzt kaum bezahlbar. Und wenn im Winter die Heizkosten massiv stiegen, werde sich die Situation weiter verschlimmern.

Die Verdi-Betriebsgruppe der Herner Stadtverwaltung mobilisiert für den Straßenprotest gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

In Herne sei die Situation besonders ernst, weil hier überdurchschnittlich viele Geringverdiener lebten. „Wer weniger Geld in der Tasche hat, spürt die steigenden Preise doppelt und dreifach. Die Energiekrise entwickelt sich zur sozialen Krise. Und dabei wäre es so einfach: Starke Schultern müssen mehr tragen als schwache Schultern“, erklärt Kolja Arndt, Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe der Stadtverwaltung Herne.

Eine weitere Forderung der Herner Gewerkschafter: Bund und Land müssten zur Entlastung armer Kommunen endlich eine funktionierende und effektive Altschuldenregelung finden. „Wenn nicht unverzüglich gegengesteuert wird, drohen bald erneut Haushaltssperren und das Verschieben dringend notwendiger Investitionen“, so Arndt. Das hätte fatale Auswirkungen für Herne.

