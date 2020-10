Foto: OH

Rudelsingen Projekt „Deutschland singt“ feiert am Wochenende Premiere

Herne. Am 3. Oktober wird in ganz Deutschland zusammen gesungen. Durch Corona findet „Deutschland singt“ nun online statt. Ein Herner leitete die Proben.

Am 3. Oktober, dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, sollen Tausende Menschen in ganz Deutschland gemeinsam singen. Das ist das Ziel vom Herner Chorleiter Christian Schnarr. Gemeinsam mit einem Projektteam hat er die Idee zu „3. Oktober – Deutschland singt“ entwickelt.

Eigentlich sei geplant gewesen, auf Marktplätzen in ganz Deutschland zu singen, so Schnarr. Zum Start der Kampagne sei jedoch noch nicht abzusehen gewesen, dass die ganze Welt über das Coronavirus aus den Fugen geraten würde. Jetzt halte das Virus das Land schon seit Monaten fest im Griff.

In Herne findet keine Live-Veranstaltung statt

Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ wolle trotz alledem am Samstag, 3. Oktober, mit Liedern und Gesang in Dankbarkeit auf die Ereignisse der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit vor 30 Jahren zurückblicken und Mut für die Zukunft machen. So findet das gemeinsame Singen nun online statt.

Auch in Herne finde in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister und dem Kirchenkreis keine Live-Veranstaltung statt, teilt Schnarr mit. Damit trotzdem alle Interessierten mitmachen können, gibt es einen Livestream im Internet unter: https://3oktober.org/livestream/. Bereits die Proben für den besonderen Tag fanden online via Facebook und Youtube statt.

Einen musikalischen Videogruß zum 30. Jahrestag mit Musik von Christian Schnarr gibt es unter https://www.youtube.com/watch?v=nUWIjWKMuYM

