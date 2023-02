Projekt Bergstraße: Auch die Linke fordert einen Baustopp

An der Bergstraße sind die Bauarbeiten im Gange, nach dem BUND fordert nun auch die Linke-Fraktion im Herner Rat einen Baustopp.

Nach dem BUND fordert nun auch die Linke-Fraktion im Herner Rat einen Baustopp für ein umstrittenes Wohnhausprojekt an der Bergstraße. Diese Gründe nennt die Linke für ihren Antrag.

Zur Erinnerung: Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung gegen einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herne sowie einen Externen durch. Der beschuldigte städtische Mitarbeiter, so die Vorwürfe der Behörde, soll für ein Unternehmen des externen Beschuldigten einen rechtswidrigen Verwaltungsakt erwirkt und dafür einen Vorteil erhalten haben. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht mitteilen. Im Zuge dieser Ermittlung hat die Staatsanwaltschaft auch Durchsuchungen in Räumen der Stadt Herne, darunter im Rathaus Herne und im Technischen Rathaus, durchgeführt.

„Das ökologische Risiko trägt die Allgemeinheit“

Zunächst habe das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen einen Baustopp erteilt, der vorläufig durch das Oberverwaltungsgericht Münster aufgehoben worden sei. „Ob es sich bei diesem Gelände nun um einen Teil des Landschaftsschutzgebietes handelt oder es doch eine Baulücke ist, muss noch endgültig juristisch geklärt werden. Im März wird mit dem Verwaltungsgericht an dem Grundstück Bergstraße eine Ortsbesichtigung stattfinden, die diese Frage untersuchen soll. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sehen wir einen sofortigen Baustopp, also ein Memorandum, bis alle Fragen geklärt sind, als nötig an“, heißt es in dem Antrag.

Der Linken sei bewusst, dass das finanzielle Risiko einerseits bei der Stadt, aber auch andererseits beim Investor liege. Das ökologische Risiko trage die Allgemeinheit, denn wenn bei der gerichtlichen Auseinandersetzung herauskommen sollte, dass der Wohnbau wieder abgerissen werden muss, ließen sich zum Beispiel die grauen Emissionen, die durch den Bau verursacht worden seien, nicht mehr rückgängig machen. „Insgesamt drängt sich immer weiter die Frage auf, wie weit wir den Raubbau an der Natur auf dem Herner Stadtgebiet noch führen wollen und können.“

