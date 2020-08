„Progranauten“ gastieren mit „Die Nashörner“ in Herne

Das Künstlerkollektiv „Progranauten“ gastiert mit der Spielshow „Die Nashörner“ in den Flottmann-Hallen in Herne. Auch Wahlen spielen eine Rolle.

Herne. Das Künstlerkollektiv „Progranauten“ ist am 28. und 29. August zu Gast in den Herner Flottmann-Hallen. Es präsentiert: „Die Nashörner - oder: Ein Duell für Leichtgläubige“.

Darum geht es im Sommer 2020: Mitten im Kommunalwahlkampf geschieht eine Tragödie vor der Baustelle am neuen Europagarten: Ein Nashorn zertrampelte eine Hauskatze – vor den Augen der Bürgerinnen und Bürger. Eine Stadt im Schockzustand.

Die Kandidatinnen Wisser und Stech versuchen, die schlimmen Geschehnisse für sich zu vereinnahmen. Die Show „Das Duell“ schickt die Kandidatinnen auf die entscheidende Reise zum finalen Stimmenfang kurz vor der Wahl. Während die erstaunliche Verwandlung der Bürger in Nashörner zunimmt, stimmen die Zuschauer live über den Verlauf des Abends ab. Der Ausgang ist ungewiss.

Zuschauer sollten ein aufgeladenes Smartphone mitbringen

In Anlehnung an Eugéne Ionescos Bühnenklassiker „Die Nashörner“ entwickeln die Progranauten einen Plot, indem sich die Motive aus dem Stück in unserer heutigen Zeit wiederfinden. Das Kollektiv arbeitet seit 2014 zusammen und produziert neben Theaterstücken auch Installationen und Audio-Walks. In Herne waren sie zuletzt 2017 mit ihrem performativen Audiowalk durch Wanne-Eickel zu Gast.

Die Zahl der Zuschauerplätze in der Halle IV der Flottmann-Hallen wurden erheblich reduziert, es werden alle Hygienevorschriften eingehalten. Es wird dazu geraten die Tickets online unter www.flottmann-hallen.de vorab zu kaufen. Die Vorstellungen starten jeweils um 20 Uhr. Ein aufgeladenes Smartphone sollte mitgebracht werden, es können aber auch welche zur Verfügung gestellt werden.