Pottporus stellt Pariser Kunst im Alten Wartesaal Herne aus

Herne. Hip-Hop-Kultur trifft auf 3D-Animation und Film: Pottporus stellt Werke des Parisers Bilel Allem im Alten Wartesaal aus. Ein erster Einblick.

Der Turmbau zu Babel ist ein Mythos aus dem Alten Testament, der die Vielfalt kultureller Einflüsse zum Gegenstand hat. In der heutigen Zeit steht Babel auch für einen gewissen Eklektizismus, heißt es in der Pressemitteilung von Pottporus. Babel repräsentiere eine Zeit, in der vieles geliehen werde, ohne um Erlaubnis zu bitten. Und so bedient sich der Pariser Künstler Bilel Allem in seinen Werken verschiedener Ästhetiken – führt das zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammengehört.

Allem vermischt in seinen Werken bewusst verschiedenste Einflüsse. Foto: Bilel Allem / Pottporus e.V.

„Von Graffiti im öffentlichen Raum über Animationsfilme bis Moving Graffiti via Augmented Reality“, das und noch mehr verspricht die von Fabian Lasarzik kuratierte Ausstellung Babel im Alten Wartesaal zu liefern. Am Freitag, 12. November, wird die einzigartige Ausstellung um 18 Uhr eröffnet. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Mischung aus Film, Foto-Druck und Augmented Reality (erweiterte Realität). Mit der OLO-App können einige der Werke in animierter Version betrachtet werden.

Mit 3D-Animation die Hip-Hop-Kultur erkunden

In diesen Werken drückt sich Bilel in seinen zwei Schaffensarten aus: 3D-Animation und Illustration/Street Art. Die Intention dieser Werke ist das Erkunden der Formen und Farben der Hip-Hop-Kultur, sie in simplen Formen aufzufangen und daraus komplexe Illustrationen zu entwerfen, in denen die Elemente buchstäblich miteinander tanzen.

Die Ausstellung Babel läuft bis zum 12. Dezember im Alten Wartesaal Herne (Bahnhofsplatz 5) und ist donnerstags bis samstags von 16 bis 20 Uhr, sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Während der Vernissage am Freitag, 12. November, von 18 bis 21 Uhr gilt die 3G-Regelung.

