Polizei Polizeieinsatz in Wanne: Streit in Wohnung eskaliert

Herne. In Wanne-Eickel ist ein Streit eskaliert: Ein Herner (23) feuerte dabei eine Schreckschusspistole ab. Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Wanne-Eickel ist es am frühen Sonntagabend, 15. März, zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 18.30 Uhr wurden der Polizei mögliche Schussgeräusche aus einem Mehrfamilienhaus an der Schlachthofstraße gemeldet.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei hielten sich mehrere Personen in einer Wohnung auf. Ein Streit eskalierte – in dessen Verlauf ein 23-jähriger Herner in den Räumen mehrmals eine Schreckschusspistole abfeuerte und anschließend mit einem 28-jährigen Herner von der Wohnung wegging. Darüber hinaus soll der Herner die Schreckschusspistole noch einmal auf der Straße benutzt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Laut Polizei wurde in der Wohnung ein 25-Jähriger bei der Auseinandersetzung mit einer Flasche am Kopf verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Ein weiterer 28-jähriger Herner gab laut Polizei an, ein Knalltrauma erlitten zu haben.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der alkoholisierte 23-Jährige vorläufig festgenommen werden. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Wache gebracht. Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.