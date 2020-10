Polizei warnt: Zahl der Taschendiebstähle in Herne steigt

Herne. Die Zahl der Taschendiebstähle in Herne steigt. Hotspots sind die Fußgängerzonen und der Buschmannshof. Die Polizei warnt und gibt Tipps.

Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer - auch in Herne und zurzeit vermehrt im Bereich der Fußgängerzone sowie an der Straße „Am Buschmannshof“, teilt die Polizei mit.

Die Fallzahlen dieses Delikts sind laut Polizei in den zurückliegenden fünf Jahren deutlich angestiegen. Waren es im Jahr 2014 in Herne „nur“ 224 Fälle, so wurden im Jahr 2019 schon 392 Taschendiebstähle zur Anzeige gebracht. In der Innenstadt, im Bereich der (Bus-)Bahnhöfe sowie in Bussen und Bahnen versuchen sich die Taschendiebe auf ihre Art und Weise zu bereichern, warnt die Polizei.

Herne: Das sind die wichtigesten Vorbeugemaßnahmen

Das sind die wichtigen Präventionshinweise der Polizei:

-Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen.

-Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung.

-Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper.

-Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

-Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.

-Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Debit- oder Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

Für alle Fragen zum Thema „Taschendiebstahl“ steht das Bochumer Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter 0234/ 909-4040 zur Verfügung.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.