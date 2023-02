Sicherheit Polizei warnt vor Trickbetrügern: So kann man sich schützen

Herne. Aktuell versuchen Trickbetrüger wieder, in Herne, Witten und Bochum Menschen um ihr Erspartes zu bringen. So kann man sich schützen.

Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger versuchen aktuell wieder, Menschen um ihr Erspartes zu bringen - derzeit werden wieder vermehrt Anrufe in Bochum, Herne und Witten gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Ob falsche Polizeibeamtinnen und -beamte, Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter oder vermeintliche Angehörige, die in Schwierigkeiten sind und Geld benötigen: „So unterschiedlich die Geschichten der Kriminellen auch sind, sie sind glaubhaft und ihr schauspielerisches Talent ist erschreckend gut“, so die Polizei.

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Trickbetrügern

Tipps der Polizei, mit denen Sie sich schützen können:

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Bewahren Sie Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch: +++

Vor allem ältere Menschen seien das Ziel dieser Trickbetrüger, so die Polizei. „Deshalb appellieren wir zudem an Kinder, Enkelkinder, Nachbarn oder Bekannte: Sprechen Sie das Thema offen an und geben Sie unseren Hinweis weiter: Auflegen ist nicht unhöflich!“

Bei Fragen können sich Interessierte jederzeit an die Experten für den Bereich Kriminalprävention und Opferschutz wenden (Telefon: 0234 909-4040). Weitere Infos: https://polizei.nrw/senioren

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel