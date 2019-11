Vermisst Polizei: Vermisste 15-jährige Lea S. könnte in Herne sein

Herne. Die Polizei sucht nach der 15-jährigen Bochumerin Lea S.. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich auch in Wanne-Eickel aufhalten könnte.

Die Polizei sucht zurzeit nach einer vermissten Jugendlichen aus Bochum.

Laut Polizei handelt es sich um die 15-jährige Lea S. (15) aus Bochum. Es liegen Hinweise vor, dass sie sich in Bochum-Werne und auch in Wanne-Eickel aufhalten könnte. Das Mädchen hat sich das letzte Mal am Dienstagnachmittag, 19. November, bei ihren Eltern gemeldet.

Lea ist etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank und hat braune, etwas über schulterlange Haare. Zuletzt war sie mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Außerdem hat sie einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Lea S. machen? Hinweise an 0234 909-4120 (außerhalb der Geschäftszeiten an 0234 909-4441) oder an jede Polizeidienststelle.