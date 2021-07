Die Polizei fahndet nach einem Unfall in Herne-Mitte noch immer nach der Autofahrerin, die Fahrerflucht beging.

Blaulicht Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Herne im Mai

Herne. Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Herne ist die Polizei nach zwei Monaten noch auf der Suche nach der Fahrerin. Die Polizei sucht Zeugen.

Gut zwei Monate nach einem Verkehrsunfall in Herne-Mitte hat die Polizei die flüchtige Autofahrerin noch immer nicht ermittelt und bittet deshalb erneut um Hinweise von Zeugen. Bereits am Mittwoch, 19. Mai, fuhr nach Angaben der Polizei gegen 14.15 Uhr eine 26-jährige Hernerin mit ihrem Fahrrad auf der Neustraße in Richtung Westring.

Nach eigenen Aussagen habe sie, als im Kreuzungsbereich Neustraße / Poststraße von rechts ein Pkw angefahren kam, so stark bremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden, dass sie dabei leicht verletzt wurde. Die unbekannte Autofahrerin setzte ihre Fahrt in einem dunkelblauen Pkw mit Herner Kennzeichen auf dem Westring in Richtung Hölkeskampring fort, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern.

Die Autofahrerin wird zwischen 30 bis 45 Jahre alt mit braunen, schulterlangen Haare beschrieben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das ermittelnde Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206.

