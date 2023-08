Polizei sucht vermissten 25-jährigen Aliou K. aus Herne

Herne. Die Polizei sucht Aliou K. aus Herne. Der 25-Jährige wird seit Mitte Juli vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes.

Die Polizei sucht nach Aliou K. aus Herne. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 25-Jährige von Bekannten als vermisst gemeldet, nachdem man ihn mehrere Tage lang nicht erreichen konnte. Ermittlungen ergaben, dass Aliou K. zuletzt am 18. Juli an seiner Arbeitsstätte erschienen ist. An seiner Wohnanschrift fand die Polizei sämtliche Ausweispapiere sowie das Handy des Mannes.

Aliou K. ist 1,86 bis 1,88 Meter groß, hat eine athletische Figur, schwarze kurze Haare und dunkle Haut. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben kann, meldet sich bitte unter den Rufnummern 0234 909-4160 oder -4441 (Kriminalwache).

Ein Foto von Aliou K. ist auf dieser Seite der Polizei Bochum abrufbar.

