Polizei sucht Unbekannten: Herner durch Faustschlag verletzt

Bei einem Streit in Dülmen im Kreis Coesfeld ist ein Herner (27) am Wochenende von einem Unbekannten verletzt worden. Nach ihm fandet nun die Polizei.

Nach Angaben der Polizei stritten sich der Herner und der etwa 35-Jährige am Freitagabend, 4. August, am Dülmener Bahnhof. Und das kam so: Gegen 22 Uhr lief der 27-Jährige mit einer Begleitung auf einem Fußgängerweg. Ein unbekannter Autofahrer stieg aus und pöbelte den Herner an: Dort dürfe er nicht laufen. Der Herner wies den Fahrer, der in einem silbernen Opel mit Gütersloher Kennzeichen unterwegs war, darauf hin, dass es durchaus gestattet sei, dort zu gehen. Als er seinerseits den Autofahrer darauf aufmerksam machte, dass er nicht dort entlang fahren dürfe, schlug dieser dem Herner mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten, der braune Haare sowie einen Drei-Tage-Bart trug. Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594 7930.

