Vermisste Hernerin wieder wohlbehalten in Bochum aufgetaucht

Herne. Die vermissten Ingrid S. aus Herne ist wohlbehalten in Bochum angetroffen worden. Die Polizei hatte zuvor nach der 86-Jährigen gesucht.

+++Update: Die vermisste Frau ist wohlbehalten in Bochum angetroffen worden. +++

Die Polizei suchte nach der vermissten Ingrid S. aus Herne. Die Hernerin hat laut Polizei das Pflegeheim an der Hirtenstraße am Dienstag, 27. September, verlassen und ist bisher nicht zurückgekehrt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich Ingrid S. im Stadtgebiet Wanne-Eickel oder nahe ihrer alten Wohnanschrift in Bochum-Mitte aufhalten könnte. Die Vermisste leidet an Demenz und kann sich nur schlecht orientieren, teilt die Polizei mit.

Ingrid S. ist etwa 1,60 Meter groß, trug zuletzt eine braune Jacke und eine schwarze Handtasche. Sie läuft laut Polizei mithilfe eines Gehstocks, den sie mit beiden Händen verwendet. Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) um Hinweise.

