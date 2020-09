Polizei sucht nach Verfolgungsfahrt einen Motorradfahrer

Herne. Die Polizei sucht nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch Eickel den Fahrer eines Motorrads. Er hatte zuvor sein Moped laut aufheulen lassen.

So schildert die Polizei den Vorgang: Anwohner hatten über den Polizeinotruf laute Motorengeräusche gemeldet, weshalb sich eine Streifenwagenbesatzung am frühen Samstagmorgen, 12. September, auf den Weg zum Supermarktparkplatz an der Eickeler Straße 15 machte. Kurz nach Mitternacht trafen die Beamten dort auf mehrere Männer, die um ein Kraftrad herumstanden - tatsächlich ließ der Fahrer den Motor laut aufheulen.

Der Fahrer flüchtete durch die Absperrungen am Kreisverkehr Magdeburger Straße

Als er den Streifenwagen bemerkte, ging alles ganz schnell: Mit durchdrehenden Reifen wendete er und flüchtete über die Magdeburger Straße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren den Flüchtigen jedoch am Kreisverkehr an der Magdeburger Straße aus den Augen, wo er zwischen Baustellenabsperrungen in Richtung Hordeler Straße fuhr. Die Polizisten kehrten noch zum Parkplatz zurück, doch die Gruppe hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt.

Bei dem Flüchtigen handelt es sich dem Anschein nach um einen Mann, der einen Motorradhelm und entsprechende Schutzkleidung trug. Das Kraftrad hatte kein Kennzeichen. Zeugenhinweise unter 0234 909-5206.