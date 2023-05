Der Bereich der Unfallstelle in Herne-Sodingen musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolfoto).

Zeugen gesucht Polizei sucht nach Unfall in Herne vollbärtigen BMW-Fahrer

Herne. Bei einem Unfall in Sodingen kippte ein Auto auf die Seite. Eine Person wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht einen vollbärtigen BMW-Fahrer.

Bei einem Unfall von zwei Autos sind am Samstagabend, 13. Mai, in Herne-Sodingen drei Personen verletzt worden – eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilt, fuhren gegen 20 Uhr ein 55-jähriger Herner mit seiner Beifahrerin (44) mit ihrem Smart auf der Sodinger Straße in Richtung Holsterhauser Straße als sich ein 73-jähriger Herner mit einem Mercedes mit hoher Geschwindigkeit von hinten genähert haben soll. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf das Heck des vor ihm fahrenden Smarts auf. Dadurch wurde der Smart auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es letztendlich auf die Seite kippte und nach dem Aufprall mit einem Laternenmast liegen blieb.

Während der 73-Jährige schwer verletzt wurde, erlitten Fahrer und Beifahrerin des Smarts leichtere Verletzungen, heißt es von der Polizei weiter. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei dem 73-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Möglicherweise seien weitere Personen/Fahrzeuge in den Verkehrsunfall involviert, dies müssten nun die weiteren Ermittlungen ergeben, so die Polizei. Unter anderem der (vollbärtige) Fahrer eines möglicherweise beschädigten BMW, der kurz an der Unfallstelle stehen blieb, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Aber auch andere Zeugen sind aufgefordert, sich zu melden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909 5206 oder 0234 909-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel