Polizei stoppt Herner Anhänger mit wirkungslosen Bremsen

Die Polizei im Märkischen Kreis hat am Dienstag in Lüdenscheid Autotransporter kontrolliert. Dabei stellte sie zahlreiche Mängel fest – auch an zwei Gespannen aus Herne.

Unter anderem gingen den Beamten zwei Gespanne mit Zulassung in Herne ins Netzt Die Fahrzeuge bestanden nach Angaben der Polizei jeweils aus einem Pkw, der einen Anhänger zog. Darauf war jeweils ein Pkw. Beide Fahrzeuge waren schlecht gesichert, an den Anhängern wurden zudem völlig funktionslose Bremsen festgestellt.

Die Fahrzeuge wurden anschließend in einer Prüfstelle kontrolliert und die Mängel dokumentiert. Die Fahrzeuge und ihre Anhänger seien stillgelegt, die Kennzeichen entsiegelt und die Zulassungsbescheinigungen eingezogen worden.