Polizei schneidet bei Google mies ab: „Handschellen zu eng“

Ein Gewahrsam der Polizei in der neuen Wache in Herne-Mitte. Die Wache in Wanne-Eickel bekommt auch wohl nicht ganz ernst gemeinte Kritik bei Google in den Bewertungen: „Die Bettbezüge sind der reinste Witz, es gibt nur eine Pferdedecke und die Toilette ist räumlich nicht vom Schlafzimmer getrennt.“