Fahndungserfolg Polizei nimmt in Herne nach Einbruch Tatverdächtige fest

Herne. Fahndungserfolg für die Polizei: Nach einem Einbruch in ein Akustiker-Geschäft in Herne hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Nach einem Einbruch in ein Akustiker-Geschäft im Herner Stadtzentrum nahmen Beamte zwei dringend Tatverdächtige fest. Am frühen Dienstagmorgen, 22. September, zerstörten zwei Täter eine Scheibe des Geschäfts „Hörgeräte Schmits“ an der Viktor-Reuter-Straße 6 und durchsuchten die Räume, teilt die Polizei mit.

Zeugen beobachteten dies, wählten sofort den Polizeinotruf 110 und beschrieben die beiden Männer. Kurz darauf nahmen Polizisten in der Nähe zwei alkoholisierte Tatverdächtige (28, 30, beide aus Herne) vorläufig fest, die genau auf die Beschreibung passten. Einer von ihnen wies Schnittwunden auf, außerdem war seine Jacke aufgerissen.

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen.

