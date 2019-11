Polizei meldet Einbrüche in Tankstelle und Kosmetikstudio

Einbrecher sind am Wochenende in eine Tankstelle und ein Kosmetikstudio eingedrungen.

Herne. Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in Herne am Wochenende und bittet um Hinweise. Tatorte: eine Tankstelle und ein Kosmetikstudio.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in Herne am vergangenen Wochenende und bittet um Zeugenhinweise. Das ist der bisherige Erkenntnisstand in beiden Fällen.

Zwischen Freitagabend (15. November, 23 Uhr) und Sonntagmorgen (16. November, 6 Uhr) haben bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Tankstelle an der Dorstener Straße 201 aufgestemmt. Im Innern der Tankstelle brachen sie einen Tresor auf und plünderten zudem die Wechselgeldkasse. Mit der Beute, Bargeld im vierstelligen Bereich, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Kommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte fragt: Wer kann Angaben zum Einbruch machen? Zeugen können sich unter der 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Einen Tag gab es einen Einbruch in ein Kosmetikstudio an der Mont-Cenis-Straße 289. Dabei wurden laut Polizei Kosmetikartikel mit einem Wert im vierstelligen Bereich sowie Bargeld entwendet. Die Einbrecher hatten die Eingangstür des Studios aufgebrochen. Sie flüchteten unerkannt. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen melden sich unter 0234 909 8505 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.