Polizei in Herne sucht zwei brutale Schläger mit Foto

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Buschmannshof zwei Schläger. Die Männer sind auf Fotos zu erkennen.

Herne. Die Polizei in Herne fahndet nach zwei Männern, die am Buschmannshof brutal auf einen anderen Mann eingeschlagen haben sollen. Es gibt Fotos.

Die Polizei in Herne sucht zwei Männer, die einen anderen Mann geschlagen haben sollen. Die Polizei veröffentlicht Fotos zu dem Vorfall vom 15. Dezember am Buschmannshof in Wanne-Eickel.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag, 15. Dezember 2022, gegen 15.20 Uhr an der Bushaltestelle „Buschmannshof“ in Herne-Wanne. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit mit einem Herner (39) sollen die beiden Tatverdächtigen aus einer Gruppe junger Männer herausgetreten sein und auf ihn eingeschlagen haben.

Wer kennt die Männer? Fotos auf dem Fahndungsportal der Polizei

Jetzt nach einem richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: „Wer kennt diese beiden Männer?“ Die Fotos befinden sich aus rechtlichen Gründen auf dem Fahndungsportal der Polizei. Zu den Bildern geht es hier (externer Link)!

Hinweise zu den auf den Fotos abgebildeten Männern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

