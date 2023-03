Polizei-Hubschrauber in Herne über Röhlinghausen im Einsatz

Herne. Ein Hubschrauber war nach einem schweren Raub über Röhlinghausen im Einsatz. Die Polizei beschreibt den Täter mit einem interessanten Merkmal.

Die Polizei hat nach einem Raubüberfall auf einen Netto-Supermarkt in Röhlinghausen mit einem Hubschrauber nach dem Täter gesucht. Jetzt läuft eine große Fahndung.

Der Raubüberfall ereignete sich am Mittwochabend, 22. März, an dem Markt an der Edmund-Weber-Straße 210. Laut Polizei betrat ein maskierter Mann gegen 22 Uhr das Geschäft, bedrohte die Kassiererin (42) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. „Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Ottostraße“, sagt Polizeisprecherin Mirella Turrek.

Die Angestellte sei unverletzt geblieben. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch der Polizei-Hubschrauber eingesetzt wurde, sei leider ergebnislos verlaufen.

Fahndung nach dem Täter läuft – Täterbeschreibung nach Raub auf Netto

Die Polizei fahndet jetzt mit Hochdruck nach dem Täter. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 35 Jahre alt. Er sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen, habe eine schwarze Hose getragen, schwarze Schuhe, schwarze Sturmhaube und Handschuhe. Er habe Deutsch „mit jugendlichem Slang“ gesprochen.

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 (K-Wache) zu melden.

