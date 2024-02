Polizei-Fahndung mit Hubschrauber: Hernerin (13) angegriffen

Herne Über Herne ist ein Hubschrauber im Einsatz. Grund ist ein Angriff auf eine Jugendliche. Die Polizei fahndet nach einem Mann.

Über Herne ist am Donnerstagvormittag ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Wie die Polizei auf Anfrage der WAZ mitteilt, ist ein 13-jähriges Mädchen an diesem Tag, 15. Februar, von einem unbekannten Mann angegriffen worden - so der aktuelle Ermittlungsstand.

Tatort, so ein Polizeisprecher, sei der Eickeler Bruch in Eickel. Nähere Informationen zu dem Überfall oder zu dem Täter gebe es noch nicht. Nur so viel: Der Angriff habe am Morgen um kurz vor 9 Uhr stattgefunden. Für die Fahndung sei ein Hubschrauber angefordert worden, der über Wanne-Eickel nach einem Verdächtigen suche.

Die WAZ aktualisiert diesen Text, sobald es neue Informationen gibt.

