Sein Markenzeichen ist die Skibrille: Der Rapper Ski Aggu feierte nach dem Juicy-Beats-Festival in Wanne-Eickel weiter.

Party Polizei beendet Party mit Rapper Ski Aggu in Wanne-Eickel

Herne. Nach dem Juicy-Beats-Festival feiert der Rapper Ski Aggu in einer Wohnung in Wanne-Eickel weiter. Die Party endet mit einem Polizeieinsatz.

Kaum jemand kommt derzeit an den Liedern von Ski Aggu vorbei. Der Rapper aus Berlin wurde vor allem durch „Friesenjunge“ deutschlandweit bekannt. Mit seinen Songs ist er am Wochenende beim Juicy-Beats-Festival in Dortmund aufgetreten.

Danach feierten er und seine Crew weiter. Und zwar in: Wanne-Eickel. Videos in seiner Instagram-Story zeigen eine Haus-Party in Wanne-Eickel, er singt dort – mit seinem Markenzeichen einer Ski-Brille vor den Augen – seine Lieder. Die Wohnung: Komplett gefüllt mit feiernden Menschen, die laut mitsingen. Doch auch für solch einen Star gibt es Regeln: Nach einer Weile steht die Polizei vor der Tür und löst die Party auf – das alles wurde dokumentiert bei Instagram.

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage der WAZ den nächtlichen Einsatz an der Königstraße. Am frühen Sonntagmorgen hätten Anwohnerinnen und Anwohner die Polizei verständigt, weil „super laute“ Musik gespielt worden sei, sagt ein Polizeisprecher.

Das bestätigten auch die Polizeibeamten vor Ort. „Es war sehr laut und es herrschte eine unglaubliche Stimmung – ähnlich wie in einem Club“, sagt der Sprecher. Ski Aggu sei dann auch persönlich zur Tür gekommen und habe sich einsichtig gezeigt und die Musik leiser gedreht. „Das hat dann gut geklappt und es blieb danach ruhig.“

