Tauschen, Turniere, Schnitzeljagden und mehr: Bei der Pokémania im Gemeindezentrum St. Bonifatius in Herne drehte sich (fast) alles um Pokémon-Sammelkarten.

Pokémania Pokémania in Herne: Die schönsten Fotos der Premiere

Herne. Die Premiere der Pokémania der Kolpingsfamilie Herne-Zentral war ein voller Erfolg. Hier sind die schönsten Fotos der Veranstaltung.

Die Kolpingsfamilie Herne-Zentral hat am Samstag Premiere gefeiert: Zum ersten Mal fand im Gemeindezentrum St. Bonifatius die „Pokémania“ statt. Von 13 bis 19 Uhr drehte sich an der Glockenstraße in Herne-Mitte alles um Pokémon-Sammelkarten.

POKÉMANIA in Herne POKÉMANIA in Herne Event für Pokémon-Fans in Herne Foto: Uwe Ernst

POKÉMANIA in Herne Teilnehmende am Event für Pokémon-Fans am Samstag, den 11. Februar 2023 im Gemeindezentrum St. Bonifatius in Herne-Zentral. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

