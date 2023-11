Pogromnacht vor 85 Jahren: Herner gedenken Nazi-Opfer

Auch in diesem Jahr werden wieder anlässlich der Pogromnacht vor 85 Jahren in Herne Rosen niedergelegt.

Herne. In Herne findet wieder eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren statt. Es sollen 1000 Rosen niedergelegt werden.

Die Erich-Fried-Gesamtschule und die Geschichtswerkstatt Kohlengräberland werden gemeinsam mit der DGB-Geschichtswerkstatt und der Verdi-Jugend Herne auch in diesem Jahr der NS-Opfer gedenken und an die Gräueltaten in der Reichspogromnacht 1938 in Herne und Wanne-Eickel erinnern.

Vor 85 Jahren brannten auch in Herne am 9. November die Synagogen, wurden Menschen mit jüdischem Glauben erniedrigt, ausgeraubt, verfolgt, gequält und ermordet. Mehr als 400 jüdische Mitbürger, über 1700 ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, zahlreiche politische und religiöse Nazi-Gegner, Sinti und Roma, Behinderte, Emigranten und Widerstandskämpfer, aber auch 1500 Bombenopfer des von den Nazis entfachten Weltkrieges dürften nicht vergessen werden, heißt es in einer Mitteilung der DGB-Geschichtswerkstatt.

„Auch gegenwärtig gibt es wieder besorgniserregenden Juden- und Ausländerhass, wie die Mordanschläge von Wolfhagen, Halle und Hanau in den letzten Jahren gezeigt haben.“ Im Jahr 2022 habe es in Deutschland insgesamt 23.493 rechte Straftaten gegeben, das seien 57 pro Tag. Die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten sei um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1016 fremdenfeindliche Gewalttaten gestiegen, heißt es weiter. Die Anzahl der Menschen, die dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet werden, sei im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,5 Prozent auf 38.800 Rechtsextremisten angestiegen. 2480 Straftaten hätten im letzten Jahr einen antijüdischen Hintergrund gehabt.

Auch die „ekelerregenden Nazi-Schmierereien“ vom 22. Oktober letzten Jahres am Herner Kulturzentrum und der Bonifacius-Kirche seien nur ein Beispiel von vielen vor unserer eigenen Haustür, so die DGB-Geschichtswerkstatt.

Zum Ablauf der Gedenkveranstaltung:

9.45 Uhr - Treffpunkt am Shoah-Mahnmal (Willi-Pohlmann-Platz, hinter dem Kulturzentrum / Stadtbücherei).

10 Uhr - Ansprache von Oberbürgermeister Frank Dudda

10.15 Uhr – Schweigeminute und anschließendes Niederlegen von 500 weißen Rosen für die Herner Opfer der Shoah; Schweigemarsch zum Mahnmal für die Widerstandskämpferinnen und -kämpfer und die NS-Opfer unserer Stadt an der Bebelstraße (gegenüber der Herner Post)

11 Uhr - Niederlegen von 500 roten Rosen am Mahnmal an der Bebelstraße zu Ehren der Opfer des Nazi-Terrors

11.15 Uhr – Gemeinsame Ansprache von Schülerinnen und Schüler der Erich-Fried-Gesamtschule und Vertreterinnen und Vertreter der Herner Verdi-Jugend

11.30 Uhr – Schweigeminute für die Opfer des Nazi-Terrors / Veranstaltungsende

Auch die Herner Grünen gedenken der Opfer des Nazi-Regimes. Am 9. November werde um 19 Uhr an der ehemaligen Synagoge an der Schäferstraße/AOK ein Kranz niedergelegt, heißt es in einer Mitteilung.

