Am Dienstagabend finden Film-Dreharbeiten im Hotel zur Post in der Herner Innenstadt statt.

Dreharbeiten Pistolenschüsse in Herne: Der Grund sind Film-Dreharbeiten

Herne. Wenn am Dienstagabend, 11. Juli, Pistolenschüsse beim Herner Hotel zur Post zu hören sind, muss niemand besorgt sei. Grund sind Dreharbeiten.

Die Dreharbeiten fänden im Rahmen der Produktion für den Film „Rock’n’Roll Ringo“ statt, der Ende 2024 in den deutschen Kinos erscheinen werde, teilt die Berliner Produktionsfirma Mutter&Sohn-Film mit.

Die Dreharbeiten fänden in der Zeit zwischen 20 und 1 Uhr statt mit anschließenden Abbauarbeiten (etwa eine Stunde). In der Zeit zwischen 22.30 und 23.30 Uhr werde mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Diese Schüsse werden von qualifiziertem Fachpersonal überwacht und angekündigt. „Wir werden die Geräusch- und Lichtbelästigung auf ein Minimum reduzieren und bitte alle Anwohnerinnen und Anwohner um ihr Verständnis“, so Produzent Thomas Otto.

