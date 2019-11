Physikanten: Verblüffende Experimente im Literaturhaus Herne

Ein Magier verrät bekanntermaßen niemals seine Tricks, bei den „Physikanten“ hingegen sieht das ganz anders aus. Zwei aus dem Wittener Physikerkollektiv sind Judith und Marcus Weber, die im Literaturhaus in der Bebelstraße nicht bloß Schraubendreher durch die Luft fliegen lassen. Sie erklären auch, warum und wie das möglich ist, und begeistern so am Dienstagabend ihr wissbegieriges Publikum.

Mehr oder weniger fiktive Geschichten aus ihrem ersten Buch „Physik ist, wenn´s knallt“ dienen jeweils als Einstieg in die unterschiedlichen Experimente, die das Ehepaar live und ohne doppelten Boden vor und mit ihren Zuschauern durchführt. Das fängt mit auf der Nase problemlos balancierten Zahnbürsten noch recht harmlos an, doch im Nu ist die Büchse der Pandora geöffnet, und ein verzücktes Staunen jagt das nächste.

Mitmachen erwünscht: Markus Weber, re., hat sich auf Physik zum Anfassen spezialisiert. Hier fliegt ein Schraubendreher durch die Luft. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Schwebende Styroporkugel

So ist schnell einer kleiner Gast als Freiwilliger gefunden, der wissen will, ob er eine Styroporkugel mit viel Puste über der Spitze eines auseinandergebauten Kugelschreiber schweben lassen kann. Als das klappt, werden größere Geschütze in Form eines Luftdruck-Gebläses aufgefahren, das in seinem Luftstrom einen Wasserball aus dem Publikum auffängt und erstaunt beklatscht wird.

Geboten wird Physik zum Anfassen und Erleben, auf die für jedermann verständliche Erklärungen folgen und die die große Begeisterung des Ehepaares für scheinbare Absonderlichkeiten der Natur erkennen lassen. Doch was war jetzt mit dem Schraubendreher und warum fliegt dieser durch die Luft? Im Grunde ziehen hier dieselben Kräfte wie bei der Styroporkugel, erklärt Marcus Weber dem restlos begeisterten Publikum, als er den Schraubendreher von einem Glas ins andere mit Hilfe des Hochdruckbläsers schweben lässt: Hier komme der Bernoulli-Effekt zum Tragen, bei dem die vorbeirauschende Luft einen Sog am Griffstück erzeuge, die den Schraubendreher nach oben ziehe.

Für zwei Stunden lassen sich an diesem Abend kleine und große Gäste im Literaturhaus verzaubern und gehen am Ende alles etwas schlauer nach Hause, wo die Experimente auch selbst ausprobiert werden dürfen.