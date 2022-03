Philipp Böhme zum neuen Präsidenten der IHK gewählt

Herne. Die neue Vollversammlung der IHK Mittleres Ruhrgebiet hat den Bochumer Philipp Böhme zum neuen Präsidenten gewählt. Er sieht drei große Aufgaben.

Die neue Vollversammlung der IHK Mittleres Ruhrgebiet hat bei ihrer konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend Philipp Böhme (Kreditreform Bochum Böhme KG) zum neuen Präsidenten gewählt. Er löst Wilfried Neuhaus-Galladé aus, der das Amt fünf Jahre inne hatte. Der Herner Henrich Kleyboldt (Ifürel) wurde als IHK-Vizepräsident wiedergewählt.

Der frischgewählte Präsident, Philipp Böhme, bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und sagte: „Ich freue mich auf die Möglichkeit, die Vision einer IHK umzusetzen, in der sich alle, sowohl Haupt- als auch Ehrenamt, wohlfühlen, um sich so noch besser für die Wirtschaft einsetzen zu können.“ Für die nächsten fünf Jahre werde die neue Vollversammlung eng mit dem Hauptamt zusammenarbeiten, um die Wirtschaft unter anderem in Herne zu fördern.

Ausbildung, Interessenvertretung, Netzwerk sowie Beratung für Unternehmen

„Dabei konzentrieren wir uns nicht zuletzt auf die drei großen Aufgaben der IHK: Die Aus- und Weiterbildung, die Interessensvertretung sowie die Bereitstellung eines Netzwerks und die Beratung der Unternehmen.“ Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, den er jetzt akuter wahrnehme denn je, wolle man das Thema Berufsausbildung forcieren, so Böhme. Hinsichtlich der Interessensvertretung sei die IHK in den vergangenen Wochen bereits aktiver gewesen als zuvor, etwa in Bezug auf die problematische Verkehrslage im Kammerbezirk. Was das Netzwerken und die Beratung angeht, so nannte Böhme die IHK „ein Haus der Wirtschaft“, dessen Haupt- und Ehrenamt den Unternehmerinnen und Unternehmen vor Ort einen Mehrwert bieten. Für die Umsetzung dieser Vision habe die Bestellung Michael Bergmanns zum Hauptgeschäftsführer eine wichtige Weichenstellung dargestellt.

Michael Bergmann betonte, wie sehr er sich auf die gemeinsame Arbeit freue: „Uns stehen fünf spannende Jahre bevor, in denen wir agil miteinander arbeiten und in engem Austausch stehen werden.“

