Pfarrer kritisiert das Land

Pfarrer Martin Domke, Chef des Herner Eine Welt Zentrums und Mitglied des Herner Flüchtlingsrats, weist auf die mangelnde psychische Begleitung schwer traumatisierter Flüchtlinge, darunter Kinder, hin. Sie fänden „so gut wie keine Hilfe“, sagt er zur WAZ. Im Gegenteil: Die Mittel des anerkannten psychosozialen Zentrums in Düsseldorf seien von der Landesregierung mutwillig gekürzt worden, obwohl der Bedarf an Betreuung nachweislich steige. „Der Eindruck bleibt, dass gerade in diesen Bereichen die Politik versagt“, kritisiert der Pfarrer.

Das Land sehe überhaupt nicht, welche Chancen sich bei einer guten Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt bieten und wie wichtig die Gesundheit von Geflüchteten auch im Blick auf ein anvisiertes Zusammenleben und eine gelingende Integration sei. „Solange das nicht geklärt ist, bleiben alle Sonntagsreden der Politik über Integration reine Augenwischerei und ein Andienen an ausländerfeindliche und rassistische Gedankenströmungen“, so Domke. Es gebe Kommunen, die das klar erkannt hätten und entsprechende Maßnahmen getroffen hätten. Herne gehöre definitiv nicht dazu.