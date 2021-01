Pestalozzi-Gymnasium - Die richtige Schule für Ihr Kind?

Herne. Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Das Pestalozzi-Gymnasium.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten Pestalozzi-Gymnasiums.

Name der Schule: Pestalozzi-Gymnasium

Name der/des Schulleiters*in: Volker Gößling

Zahl der Schüler: ca. 750

Zügigkeit in Klasse 5: 3 oder 4

Unterrichtsbeginn: 8 Uhr

Motto: Mit Kopf, Herz und Hand

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein und Spanisch

Schulabschlüsse, die erworben werden können:

Abitur, bilinguales Abitur, Fachabitur

Kooperationen mit anderen Schulen:

mit den Herner Gymnasien und Gesamtschulen (in der Oberstufe und in WP II Jg. 9 und 10)

Kooperationen mit Unternehmen oder Einrichtungen:

Ruhr-Universität Bochum, Musikschule der Stadt Herne, Bochumer Symphoniker, Erasmus+, ZDI-Netzwerk MINT Herne, TalentKolleg Ruhr, Schule im NRW-Talentscouting, Landesprogramme Zukunftsschulen NRW, Bildung und Gesundheit und Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, SSB Herne, Malteser Hilfswerk, ISAP AG, u.a.

Betreuungszeit/Betreuungsangebote:

Übermittagsbetreuung durch den schuleigenen Verein Pestro e.V., Hausaufgabenbetreuung

Individuelle Förderung:

bilingualer Zweig, musikpädagogischer Schwerpunkt, Begabtenförderung, Lernzeiten, Schüler.innen helfen Schüler.innen, Hausaufgabenbetreuung u.a.

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Sprachreise in englische Familien im 8. Jahrgang, Spanisch-Austausch in der Oberstufe, Angebote / Vermittlung von Auslandsaustauschprogrammen in den Jahrgängen 9 und EF

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Im „Pestro“ (Bistro des Pestalozzi-Gymnasiums) wird in der Regel frisch gekocht.

Welche AGs werden angeboten?

Zahlreiche AGs in Sprachen, Musik, Theater, Film, Kunst, Literatur, Technik, Gartengestaltung und Erste-Hilfe sowie in vielen Sport-Bereichen wie Badminton, Basketball, Turnen, Akrobatik, Judo, Klettern/Bouldern, Wandern

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung?

- Sprachen

- Musik

- Sonstiges: Gesunde Schule

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Zentrale Lage direkt am Herner Bahnhof

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung?

Natürlich, Fahrrad-Ständer in der schuleigenen Fahrrad-Garage

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

Flächendeckendes Wlan, Activeboards, Dokumentenkameras, Beamer für modernen Unterricht, MNSPro Cloud kostenlos für alle Herner Schüler/innen

Das ist uns wichtig:

Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung in einem vielfältigen, lebendigen Schulleben, Einklang von Leistungsanspruch und Wohlfühlen aller Beteiligten und soziales Lernen auf Grundlage unserer Sozialcharta

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Am PG legen wir Wert darauf, dass jedes Kind die Chance hat, sein ganz persönliches Potenzial zu entdecken und entfalten. Dabei sind für uns der wertschätzende Umgang, die achtsame Wahrnehmung jedes einzelnen Kindes und die gegenseitige Rücksichtnahme wichtige Prinzipien.

Internet: pgherne.de

