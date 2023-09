Bei einem Unfall in Herne ist ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Nach dem Zusammenstoß kam er ins Krankenhaus.

Blaulicht Pedelecfahrer (60) bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne. In Herne ist ein 60-jähriger Pedelecfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er stieß gegen die Tür eines geparkten Autos.

Schwerer Unfall in Herne-Mitte: Ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Herne kam nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag, 31. August, ins Krankenhaus.

Gegen 8.25 Uhr war der Pedelecfahrer laut Polizei auf der Jauerstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 öffnete eine Autofahrerin (35, aus Herne) die Tür ihres geparkten Fahrzeugs. Der 60-Jährige stieß dagegen und stürzte, so die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

